'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: திருத்தணியில் இயற்கை மருத்துவ வாழ்வியல் மைய கட்டடம் திறப்பு
'தினமலர்' செய்தி எதிரொலி: திருத்தணியில் இயற்கை மருத்துவ வாழ்வியல் மைய கட்டடம் திறப்பு
PUBLISHED ON : நவ 05, 2026 06:59 PM
திருத்தணி: நம் நாளிதழியில் வெளியான செய்தியின் எதிரொலியால், யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ வாழ்வியல் மைய புதிய கட்டடத்தை இன்று (நவ.,5), அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., அரி திறந்து வைத்தார்.
திருத்தணி அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை வளாகத்தில், 37.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதிதாக யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ வாழ்வியல் மையத்தின் புதிய கட்டடம் கட்டி முடித்து, நான்கு மாதங்களாக திறக்கப்படாமல் இருந்தது.
இதுகுறித்து, நம் நாளிதழியில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது. இதன் எதிரொலியாக, யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ வாழ்வியல் மையத்தை, திருத்தணி அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., அரி இன்று திறந்து வைத்தார்.
இந்த மையத்தில் உயர் ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு நோய், உடல் பருமன், தொற்றா நோய்கள், மூட்டு தேய்மானம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தசை மற்றும் எலும்பு மூட்டு பாதிப்புகளுக்கு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ முறைகள் மூலம் சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படுகிறது.