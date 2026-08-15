பொன்னேரி – வஞ்சிவாக்கம் – பழவேற்காடு புதிய வழித்தடத்தில் பஸ் சேவை தொடக்கம்
பொன்னேரி – வஞ்சிவாக்கம் – பழவேற்காடு புதிய வழித்தடத்தில் பஸ் சேவை தொடக்கம்
ADDED : ஆக 13, 2026 04:51 PM
பொன்னேரி, ஆக. 14–
நீண்டகால கோரிக்கையின் பயனாக, பொன்னேரி – வஞ்சிவாக்கம் – பழவேற்காடு புதிய வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்ட அரசு பேருந்தை, அப்பகுதி கிராம மக்கள் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் ஆரவாரத்துடன் வரவேற்றனர்.
பொன்னேரி அடுத்த தேவராஞ்சேரி, மடிமைகண்டிகை, ஆசானபூதுார், வஞ்சிவாக்கம் உள்ளிட்ட கிராமங்கள் வழியாக அரசு பேருந்து இயக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இது தொடர்பாக, கடந்த காலங்களில், பல்வேறு அதிகாரிகளிடமும், தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., என, ஆட்சியாளர்களிடமும் தொடர்ந்து பல்வேறு மனுக்களை அளித்து வந்தனர். ஆனால், பல்வேறு காரணங்களை கூறி, இந்த தடத்தில் அரசு பேருந்து சேவையை தொடங்காமல் இழுத்தடித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், தற்போது புதிதாக அமைந்துள்ள த.வெ.க., அரசிடம், கிராம மக்கள் மீண்டும் வலியுறுத்தினர். அதன் விளைவாக, நேற்று முதல், மேற்கண்ட வழித்தடத்தில் அரசு பேருந்து சேவை தொடங்கப்பட்டது. பொன்னேரி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., ரவி, பேருந்து சேவையை தொடங்கி வைத்தார்.
மேற்கண்ட கிராமங்கள் வழியாக அரசு பேருந்து பயணித்தபோது, கிராம மக்கள் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும், ஆரவாரத்துடன் வரவேற்று மகிழ்ந்தனர்.
இந்த பேருந்து சேவையால், 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் போக்குவரத்து வசதி பெறும் என, பொன்னேரி போக்குவரத்து அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.