கொசஸ்தலை மேம்பாலத்தில் கால்நடைகள் உலா: நாலுார் கம்மார்பாளையத்தில் விபத்து அபாயம்
கொசஸ்தலை மேம்பாலத்தில் கால்நடைகள் உலா: நாலுார் கம்மார்பாளையத்தில் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 21, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:34 PM
பொன்னேரி: நாலுார் கம்மார்பாளையத்தில், கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள மேம்பாலத்தில் கால்நடைகள் சுற்றித் திரிவதால், இரவு நேரங்களில் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்துடன் பயணிப்பதுடன், விபத்துகளில் சிக்கும் அபாயமும் உள்ளது.
பொன்னேரி அடுத்த நாலுார் கம்மார்பாளையம் – மடியூர் கிராமங்களுக்கு இடையே, கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே, 2022ம் ஆண்டு 18.50 கோடி ரூபாயில் மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது.
இந்த பாலத்தின் வழியாக, மடியூர், பசுவன்பாளையம், கண்ணியம்பாளையம், நெற்குன்றம் உள்ளிட்ட, 30க்கும் மேற்பட்ட கிராங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், கல்வி, சுகாதாரம், தொழில் உள்ளிட்டவைகளுக்காக, பொன்னேரி மற்றும் மீஞ்சூர் நகர பகுதிகளுக்கு வந்து செல்கின்றனர்.
பாலம் அமைந்தும், மின்விளக்குகள் அமைக்கப்படாத நிலையில், இரவு நேரங்களில் கால்நடைகள் சுற்றித் திரிவதும், ஓய்வெடுப்பதும் தொடர்கதையாக உள்ளது. இவை கூட்டம் கூட்டமாக சுற்றித் திரிவதால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
இருட்டில் கால்நடைகள் இருப்பது தெரியாமல், வாகனங்கள் அவற்றின் மீது மோதி தடுமாற்றம் அடைகின்றன. இதனால், விபத்துக்கள் ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளன. மேலும், பாலம் முழுதும் கால்நடைகளின் கழிவுகள் குவிந்து கிடக்கின்றன.
எனவே, கொசஸ்தலை ஆற்று மேம்பாலத்தில் சுற்றித் திரியும் மாடுகளை பிடிக்கவும், மின்விளக்குகள் பொருத்தவும், சோழவரம் ஒன்றிய நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.