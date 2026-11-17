/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/சம்பா நெல் பயிர் காப்பீடு டிச., 1 வரை அவகாசம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:32 PM
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திருவள்ளூர்: சம்பா நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய, டிச., 1 வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
தமிழக விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று, நடப்பு சம்பா நெல் பயிருக்கு காப்பீடு செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை, டிச., 1 வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது.
விவசாயிகள் அனைவரும் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, சம்பா பருவத்தில் நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள், ஏக்கருக்கு 573 ரூபாய் செலுத்தி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.