/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ குட்கா பறிமுதல் சென்னை நபர் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:25 AM
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கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே இருசக்கர வாகனத்தில், 15 கிலோ குட்கா பாக்கெட்டுகளை கடத்திய சென்னை நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி புறவழிச்சாலையில் உள்ள பெத்திக்குப்பம் சந்திப்பில், போலீசார் நேற்று வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ஆந்திராவில் இருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற இருசக்கர வாகனத்தை சோதனையிட்டபோது, 15 கிலோ குட்கா பாக்கெட்டுக ள் இருந்தது தெரியவந்தது.
அவற்றை பறிமுதல் செய்த கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் போலீசார், சென்னை பாடியைச் சேர்ந்த வேல்கருப்பசாமி, 44, என்வரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.