சிட்ரபாக்கம் அணைக்கட்டு நிரம்பி உபரி நீர் வெளியேற்றம்
சிட்ரபாக்கம் அணைக்கட்டு நிரம்பி உபரி நீர் வெளியேற்றம்
UPDATED : அக் 26, 2026 03:57 PM
ADDED : அக் 26, 2026 03:54 PM
ஊத்துக்கோட்டை: சிட்ரபாக்கம் அணைக்கட்டு நிரம்பி, உபரிநீர் வெளியேறி வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
ஆந்திராவில் உருவாகும் ஆரணி ஆறு தமிழகத்தில் ஊத்துக்கோட்டை, சிட்ரபாக்கம், பனப்பாக்கம், செங்காத்தாகுளம், பாலேஸ்வரம், லட்சுமிபுரம், ஏ.என்.கண்டிகை உள்ளிட்ட அணைக்கட்டுகளை கடந்து, பழவேற்காட்டில் கலக்கிறது.
தமிழகத்தில் கடந்த, 15ம் தேதி முதல் வடகிழக்குப் பருவமழை பெய்து வருகிறது. ஊத்துக்கோட்டை மற்றும் ஆந்திர மாநிலத்தின் சுருட்டப்பள்ளி, காரணி, நந்தனம் மற்றும் சுற்றியுள்ள மலைப் பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.
மலைப் பகுதிகளில் இருந்து வரும் மழைநீர், நந்தனம் கால்வாய் வழியே, ஆரணி ஆற்றில் கலக்கிறது. இதனால் ஆற்றில் நீர்வரத்து ஏற்பட்டு, சுருட்டப்பள்ளி அணைக்கட்டு வழியே, தமிழக எல்லையான ஊத்துக்கோட்டை வழியே, சிட்ரபாக்கம் அணைக்கட்டிற்கு தண்ணீர் செல்கிறது. தொடர் மழை காரணமாக அணைக்கட்டு நிரம்பி, உபரிநீர் வெளியேறி வருகிறது.
சிட்ரபாக்கம் அணைக்கட்டு, நிரம்பி, உபரி நீர் வெளியேறி வருவதால், பொதுமக்கள், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
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