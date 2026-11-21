கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை குடியிருப்புகள் பாழடைந்து பயனற்றுப்போகும் அவலம்: வாடகை வீட்டில் வசிப்பதாக ஊழியர்கள் வேதனை
கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை குடியிருப்புகள் பாழடைந்து பயனற்றுப்போகும் அவலம்: வாடகை வீட்டில் வசிப்பதாக ஊழியர்கள் வேதனை
UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:36 PM
திருவாலங்காடு: திருத்தணி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை குடியிருப்புகள், பாழடைந்து பயனற்றுப் போனதால், வாடகை வீட்டில் வசித்து வருவதாக, ஊழியர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.
திருவாலங்காடில், திருத்தணி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை, 42 ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகிறது. இந்த ஆலைக்கு உட்பட்டு அரக்கோணம், பள்ளிப்பட்டு, திருத்தணி உட்பட, ஏழு கரும்பு கோட்டங்களில் இருந்து கரும்பு வரவழைக்கப்பட்டு, அரவை செய்யப்படுகிறது.
இந்த ஆலையில், நிரந்தர பணியாளர்கள், தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் என, 1,000த்திற்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிகின்றனர்.
இங்கு, நிரந்தர தொழிலாளர்களாக உள்ள நிர்வாக அதிகாரிகள், இன்ஜினியர், ஊழியர்களின் நலன் கருதி, ஆலை வளாகத்தில், 40 ஆண்டுகளுக்கு முன், 100க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் அமைக்கப்பட்டன.
பின், குடியிருப்புகள் பராமரிக்காமல் கைவிடப்பட்டதால், தற்போது பாழடைந்து பயன்பாடின்றி உள்ளன.
எனவே, ஆலை வளாகத்தில் உள்ள குடியிருப்புகளை சீரமைத்து, மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர, ஆலை நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, தொழிலாளர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, திருத்தணி கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை ஊழியர்கள் கூறியதாவது:
கட்டடங்களை பராமரிப்பதில், சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகிகள் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர். உரிய முறையில் பராமரித்திருந்தால், கட்டடங்கள் பயன்படுத்தும் அளவுக்கு இருந்திருக்கும்.
குடியிருப்புகள் இல்லாததால், ஆலையில் பணிபுரிவோர் வெளியில் அதிக பணம் கொடுத்து, வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகின்றனர்.
ஊழியர்களின் நலன் கருதி, குடியிருப்புகளை சீரமைத்து, மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர, ஆலை நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.