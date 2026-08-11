ரயில்வே மேம்பாலம், விளையாட்டு அரங்கம் பணிகளை துரிதப்படுத்த கலெக்டர் அறிவுரை
ரயில்வே மேம்பாலம், விளையாட்டு அரங்கம் பணிகளை துரிதப்படுத்த கலெக்டர் அறிவுரை
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 08:56 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 08:53 PM
பொன்னேரி:ரயில்வே மேம்பாலம், விளையாட்டு அரங்கம், அறிவுசார் மையம் ஆகியவற்றுக்கான கட்டுமான பணிகளை பார்வையிட்ட கலெக்டர் கவிதா, பணிகளை துரிதமாக முடித்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவேண்டும் என, அதிகாரிகளிடம் அறிவுறுத்தினார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா, நேற்று நெடுஞ்சாலை, வருவாய், பேரூராட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகளுடன், பொன்னேரி, மீஞ்சூர் பகுதிகளில் நடந்து வரும் உள்கட்டமைப்பிற்கான கட்டுமான பணிகளை பார்வையிட்டு, ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பொன்னேரி அடுத்த பெரியகாவணம் பகுதியில், 67 கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்டு வரும் ரயில்வே மேம்பாலம், மீஞ்சூர் பேரூராட்சியில், 3 கோடி ரூபாயில் அமையும் சிறு விளையாட்டு அரங்கம், 1.55 கோடி ரூபாயில் கட்டப்படும் அறிவுசார் மையம், 30 லட்சம் ரூபாய் செலவில் தாமரைகுளம் நடைபாதை மற்றும் பூங்கா ஆகியவற்றின் கட்டுமான பணிகளை பார்வையிட்டார்.
பணிகளின் தற்போதைய நிலை, முடிவடையும் காலம் குறித்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார். பின், மேற்கண்ட கட்டுமான பணிகளை துரிதமாக முடித்து, மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவேண்டும் என, அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
பொன்னேரி திருவாயற்பாடி பகுதியில் உள்ள ரயில்வே சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் தேங்குவதை தடுப்பதற்கு, நகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்து, அப்பணிகளையும் மழைக்காலம் தொடங்குவதற்குள் முடிக்க உத்தரவிட்டார்.
ஆய்வின்போது, பொன்னேரி வட்டாட்சியர் ஜெய்க்கர்பிரபு, பொன்னேரி நகராட்சி கமிஷனர் நளாயினி மற்றும் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர்.