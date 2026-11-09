ஆட்சி மொழி பயிலரங்கம் பங்கேற்க கலெக்டர் அழைப்பு

UPDATED : நவ 04, 2026 10:09 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:06 AM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில் நடைபெற உள்ள ஆட்சி மொழி பயிலரங்கம் மற்றும் கருத்தரங்கில் பங்கேற்க, கலெக்டர் கவிதா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில், 2026 – -27ம் ஆண்டிற்கான ஆட்சி மொழி பயிலரங்கம், கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், வரும் 12, 13ம் தேதிகளில், காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:45 மணி வரை நடைபெற உள்ளது.
இதில், அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், வாரியம், கழகம், தன்னாட்சி நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் இருவர், தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும். பயிலரங்கத்தின் வாயிலாக, ஆட்சி மொழி திட்டத்தின் இன்றியமையாமை, திட்ட செயலாக்கம், செயலாக்கத்தின் பல்வேறு நிலைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து விபரங்களும் விளக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப் பட்டுள்ளது.