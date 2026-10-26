புதிய ஐ.டி.ஐ., தொடங்க, புதுப்பிக்க விண்ணப்பிக்க கலெக்டர் அழைப்பு
புதிய ஐ.டி.ஐ., தொடங்க, புதுப்பிக்க விண்ணப்பிக்க கலெக்டர் அழைப்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 05:35 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:32 PM
திருவள்ளூர்: புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையம் தொடங்குதல் மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கு, இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா அறிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
மத்திய திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோர் அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள பயிற்சி தலைமை இயக்ககம், புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், புதிய இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களின் அங்கீகாரம் மற்றும் இணைப்பு தொடர்பான விண்ணப்பங்களை, புதிய இணையதளத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
அதன்படி, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், புதிய தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் தொடங்குதல், ஏற்கனவே உள்ள தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் கூடுதல் பிரிவுகள் அல்லது அலகுகள் சேர்த்தல் ஆகியவற்றுக்கு, https://affiliationdgt.skillindiadigital.gov.in/ என்ற இணையதளம் மூலம், வரும் 31ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கூடுதல் விபரங்களுக்கு, ‘உதவி இயக்குநர், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், திருவள்ளூர்’ என்ற முகவரியில் அணுகலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.