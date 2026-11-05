மருத்துவமனை, வழிபாட்டு தலம் அருகில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் கலெக்டர் கவிதா வேண்டுகோள்
மருத்துவமனை, வழிபாட்டு தலம் அருகில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் கலெக்டர் கவிதா வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:17 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:14 AM
திருவள்ளூர்: மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் அருகில் பட்டாசுகள் வெடிப்பதைத் தவிர்க்குமாறு, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
ஹிந்துக்களின் பிரதான பண்டிகைகளில் ஒன்றான தீபாவளி, நாடு முழுதும் வரும் 8ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.
தீபாவளி தினத்தன்று, நீதிமன்றம் உத்தரவின்படி, காலை 6:00 மணி முதல் 7:00 மணி வரையிலும், இரவு 7:00 மணி முதல் 8:00 மணி வரையிலும் மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும்.
பாதுகாப்பான தீபாவளியை கொண்டாட, பொதுமக்கள் குறைந்த ஒலியுடன் கூடிய, பசுமை பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும்.
மாவட்ட நிர்வாகம், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் முன் அனுமதியுடன், பொதுமக்கள் திறந்த வெளியில் ஒன்று கூடி, கூட்டாக பட்டாசுகளை வெடிப்பதற்கு, அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள நலச்சங்கங்கள் மூலம் முயற்சிக்க வேண்டும்.
அதிக ஒலி எழுப்பும் மற்றும் தொடர்ச்சியாக வெடிக்கக்கூடிய சரவெடிகளை தவிர்க்க வேண்டும். மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் அமைதி காக்கப்படும் இடங்களில் பட்டாசுகள் வெடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
குடிசை பகுதிகள் மற்றும் எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய இடங்களுக்கு அருகில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.