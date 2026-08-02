தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/முருகன் கோவில் குளம், மலைப்படியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற கலெக்டர் உத்தரவு

முருகன் கோவில் குளம், மலைப்படியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற கலெக்டர் உத்தரவு

முருகன் கோவில் குளம், மலைப்படியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற கலெக்டர் உத்தரவு

UPDATED : ஆக 01, 2026 09:38 PM

ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஆக 01, 2026 09:38 PM ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில் ஆடிக்கிருத்திகை விழாவிற்கு காவடிகளுடன் வரும் பக்தர்களுக்கு இடையூறாக உள்ள கடைகளை அகற்ற வேண்டும் என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா, நகராட்சி, கோவில் நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

திருத்தணி முருகன் கோவிலில், நாளை மறுநாள் முதல் வரும் 8ம் தேதி வரை ஆடிக்கிருத்திகை விழா மற்றும் திருக்குளத்தில் மூன்று நாள் தெப்ப திருவிழா நடக்கிறது. இதில், தமிழகம், ஆந்திரா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் காவடிகளுடன் வருவர்.

காவடிகள் கொண்டு வரும் பக்தர்கள், மேல்திருத்தணி நல்லாங்குளம் மற்றும் மலைப்படிகள் அடிவாரத்தில் உள்ள சரவணபொய்கை குளத்தில் புனித நீராடியும், காவடிகளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்திய பின், மலைப்படிகள் வழியாக கோவிலுக்கு சென்று நேர்த்திக்கடனை செலுத்துவர்.

நேற்று மதியம் திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா, சரவணபொய்கை குளம் மற்றும் நல்லாங்குளம் ஆகிய இடங்களில் ஆய்வு செய்தார். மேலும், திருக்குளம் பகுதியில் ஆக்கிரமித்துள்ள கடைகளை அகற்றி, குடிநீர், மின்விளக்குகள் போன்ற வசதிகளை ஏற்படுத்த, நகராட்சி கமிஷனர் கன்னியப்பன், கோவில் இணை ஆணையர் ரமணி ஆகியோருக்கு உத்தரவிட்டார்.

மேலும், திருத்தணி ஏ.எஸ்.பி., ஷூபம் திமானிடம், குற்றச்சம்பவங்கள் தடுக்க கூடுதல் போலீசாரை பணியமர்த்த வேண்டும் என, உத்தரவிட்டார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us