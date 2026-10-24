போந்தவாக்கத்தில் மூழ்கிய நெற்பயிர் மழைநீரை அகற்ற கலெக்டர் உத்தரவு
போந்தவாக்கத்தில் மூழ்கிய நெற்பயிர் மழைநீரை அகற்ற கலெக்டர் உத்தரவு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:26 PM
ஊத்துக்கோட்டை: ‘நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிரை காப்பாற்ற, வயல்களில் தேங்கியுள்ள மழை நீரை வெளியேற்ற உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா உத்தரவிட்டார்.
தமிழகத்தின் தச்சூர் முதல், ஆந்திர மாநிலம் சித்துார் வரையிலான ஆறு வழிச்சாலை பணியில், போந்தவாக்கம் – சித்துார் இடையே, பணிகள் முடிந்து போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ளது.
போந்தவாக்கம் பகுதியில் இருந்து தச்சூர் வரை, பணிகள் ஆமை வேகத்தில் நடந்து வருகின்றன. இந்த வழித்தடத்தில், போந்தவாக்கம் கிராம விவசாயிகள், தங்களது நிலங்களில் நெல் பயிரிட்டு உள்ளனர்.
வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரம் அடைந்து, பெய்து வரும் தொடர் மழையால், பென்னலுார்பேட்டை, காசிரெட்டிப்பேட்டை, மேலக்கரமனுார் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் நிறைந்து, உபரிநீர் நீர்வரத்துக் கால்வாய் வாயிலாக, போந்தவாக்கம் கிராமத்திற்கு சென்றது.
இதில், விவசாயிகள் நெல் பயிரிட்ட இடங்களில், மழைநீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சியளிக்கிறது. மழைநீர் வெளியேற முடியாத நிலையில், பயிர்கள் அழுகும் நிலை ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து, நேற்று முன்தினம் மாலை, அப்பகுதி விவசாயிகள் கலெக்டர் கவிதாவிடம் முறையிட்டனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, நேற்று கலெக்டர் கவிதா அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, விவசாய நிலங்களில் தேங்கியுள்ள நீரை வெளியேற்ற, பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலைத் துறையினருக்கு உத்தரவிட்டார்.
மேலும், அப்பகுதி பெண்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, சாலையின் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து மறு பக்கத்திற்கு செல்ல பாதை அமைப்பதற்கான சாத்தியக் கூறுகள் குறித்து அறிக்கை அளிக்குமாறு, நெடுஞ்சாலை துறையினருக்கு உத்தரவிட்டார்.