/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/கல்லுாரி பஸ் பைக் மீது மோதி எலக்ட்ரீஷியன் பலி
ADDED : ஆக 14, 2026 03:49 AM
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திருவள்ளூர்: தனியார் கல்லுாரி பேருந்து, பைக் மீது மோதிய விபத்தில், 52 வயதான எலக்ட்ரீஷியன் பலியானார்.
காக்களூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன், 52. எலக்ட்ரீஷியன். இவர், நேற்று காலை, தன் பேரக்குழந்தையை, 'பஜாஜ் பிளாட்டினா' பைக்கில் அழைத்து சென்று, அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் விட்டுவிட்டு பணிக்கு சென்று கொண்டிருந்தார்.
காக்களூர் எடை மேடை அருகே சென்றபோது, பின்னால் வந்த தனியார் கல்லுாரி பேருந்து, பைக் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில், ராஜேந்திரன் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார்.
திருவள்ளூர் தாலுகா போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.