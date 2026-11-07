/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/100 கர்ப்பிணியருக்கு சமுதாய வளைகாப்பு
ADDED : நவ 05, 2026 07:27 PM
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திருத்தணி: ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தின் மூலம் கர்ப்பிணியருக்கு இன்று (நவ.,5) வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
திருத்தணியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி, மாவட்ட திட்ட அலுவலர் கலாவதி தலைமையில் இன்று நடந்தது.
இதில், திருத்தணி அ.தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ., அரி பங்கேற்று, கர்ப்பிணியருக்கு சீர்வரிசை வழங்கி, வளைகாப்பு நடத்தினார். இதில் பங்கேற்ற, 100 கர்ப்பிணியருக்கு, 10க்கும் மேற்பட்ட சீர்வரிசை வழங்கப்பட்டது. மேலும், கர்ப்பிணியருக்கு மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டது.
அதேபோல், பொதட்டூர்பேட்டையில் இன்று சமுதாய வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. இதில், திருத்தணி எம்.எல்.ஏ., அரி பங்கேற்று, சீர்வரிசை வழங்கினார்.