இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் சமுதாய கூடம்: மக்கள் அச்சம்
இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் சமுதாய கூடம்: மக்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 07, 2026 01:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:04 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: பராமரிப்பு இல்லாததால் சுவர்கள் சேதமடைந்து, இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ள சமுதாய கூடத்தால், அய்யனேரி கிராம மக்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
ஆர்.கே.பேட்டை, அய்யனேரி கிராமத்தில் உள்ள சமுதாய கூடம் உள்ளது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன், கிராம மக்கள் தங்களின் திருமணம் உள்ளிட்ட சுபநிகழ்ச்சிகளை நடத்தும் இடமாக சமுதாய கூடம் இருந்து வந்தது. இதனால், ஏழை, எளிய மக்கள் பயனடைந்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால், சமுதாய கூடத்தின் சுவர் சேதமடைந்து, பயன்பாடின்றி உள்ளது. தற்போது, கிராம மக்களையே அச்சுறுத்தும் வகையில், எப்போது வேண்டுமானாலும் இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
எனவே, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், சமுதாய கூடத்தை இடித்துவிட்டு, புதிதாக கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.