13 ஆண்டாக குடிநீர் இணைப்பு வழங்காத திருத்தணி நகராட்சி நிர்வாகம் மீது புகார்
13 ஆண்டாக குடிநீர் இணைப்பு வழங்காத திருத்தணி நகராட்சி நிர்வாகம் மீது புகார்
UPDATED : நவ 21, 2026 02:57 AM
ADDED : நவ 20, 2026 09:40 PM
திருத்தணி: திருத்தணி வெற்றிவேல் நகருக்கு, 13 ஆண்டுகளாக குடிநீர் இணைப்பு வழங்காமல், நகராட்சி நிர்வாகம் அலட்சியம் காட்டி வருவதாகவும், சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்கவில்லை என்றும், அப்பகுதி மக்கள் கமிஷனர் கன்னியப்பனிடம் புகார் தெரிவித்தனர்.
திருத்தணி நகராட்சி, முதல் வார்டு வெற்றிவேல் நகரில், 70க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இவர்களின் வீடுகளுக்கு, நகராட்சி நிர்வாகம், 13 ஆண்டுளாக குடிநீர் இணைப்பு வழங்காமல், சொத்து வரி மட்டும் வசூலித்து வருகிறது.
இதனால், தனியார் டிராக்டர் மூலம், ஒரு டேங்க் தண்ணீர், 700 ரூபாய்க்கு வாங்கி உபயோகப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம், முருகன் கோவிலில் நடந்த ஆடிக்கிருத்திகை விழாவிற்கு வரும் வெளியூர் பேருந்துகள் நின்று செல்வதற்கு, வெற்றிவேல் நகர் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
இதற்கு அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர். சாலை சேதம் அடைந்தால், நாங்களே சீரமைத்து தருகிறோம் என, நகராட்சி அதிகாரிகள் உறுதி அளித்தனர்.
ஆனால், சேதம் அடைந்த சாலைகளை, இதுவரை சீரமைக்காமல் நகராட்சி நிர்வாகம் மெத்தனம் காட்டி வந்ததால் ஆத்திரமைடந்த வெற்றிவேல் நகர் மக்கள், சில நாட்களுக்கு முன் நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.
பின், நகராட்சி கமிஷனர் கன்னியப்பனிடம் அளித்த புகார் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
எங்கள் பகுதிக்கு, 13 ஆண்டுகளாக குடிநீர் வினியோகம் செய்வதில்லை. குடிநீர் இணைப்பும் வழங்கவில்லை.
ஆனால், சொத்துவரி மட்டும் செலுத்தி வருகிறோம். சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைப்பதாக கொடுத்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றப்படவில்லை.
இவ்வாறு அதில் கூறப்படுள்ளது.
இதற்கு, “உங்கள் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும்,” என, கமிஷனர் கன்னியப்பன் உறுதி அளித்துள்ளார்.