அத்திப்பட்டு புயல் பாதுகாப்பு மையம் கட்டுமான பணியை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு
அத்திப்பட்டு புயல் பாதுகாப்பு மையம் கட்டுமான பணியை விரைந்து முடிக்க உத்தரவு
ADDED : நவ 20, 2026 05:42 PM
மீஞ்சூர்: ‘அத்திப்பட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் புயல் பாதுகாப்பு மைய கட்டுமான பணிகளை, விரைந்து முடிக்க வேண்டும்’ என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா உத்தரவிட்டார்.
மீஞ்சூர் ஒன்றியம், அத்திப்பட்டு ஊராட்சியில், பெருநிறுவன சமூக பங்களிப்பு திட்டத்தின் கீழ், 99.93 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், புயல் பாதுகாப்பு மையம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கான கட்டுமான பணிகளை, இன்று (நவ.,20) கலெக்டர் கவிதா, ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்களுடன் சென்று பார்வையிட்டார்.
பணிகளின் நிலை, கட்டுமானங்களின் தரம் குறித்து, அலுவலர்களிடம் கேட்டறிந்தார். பின், ‘பணிகளை துரிதமாக முடித்து, மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்’ என, அதிகாரிகளுக்கு உத்தவிட்டார்.
அதே ஊராட்சியில், பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டத்தில், 40.56 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் குடியிருப்புகளுக்கான கட்டுமான பணிகளையும் பார்வையிட்டார்.
அதை தொடர்ந்து, மீஞ்சூர் உயர்நிலைப்பள்ளியில் தயார் செய்யப்படும் சத்துணவின் தரத்தை ஆய்வு செய்தார். பின், ‘பள்ளிப்பார்வை’ திட்டத்தில், ஆசிரியர்கள் மாணவ – மாணவியருக்கு பாடம் கற்பிக்கும் வழிமுறையை பார்வையிட்டார்.
பொன்னேரி அடுத்த மெதுார் கிராமத்தில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில், கூட்டுறவுத்துறை மூலம் விவசாயிகளுக்கு வாடகைக்கு வழங்கப்படும் டிராக்டர், நடவு இயந்திரம் உள்ளிட்டவற்றின் இருப்பு மற்றும் பயன்பாடு குறித்தும் கேட்டறிந்தார்.
விவசாயிகளுக்கு தடையின்றி வேளாண் உபகரணங்களை வழங்கும்படி, அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
இந்த ஆய்வின்போது, பொன்னேரி தாசில்தார் ஜெய்கர்பிரபு, மீஞ்சூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் மற்றும் பொறியாளர் உடனிருந்தனர்.