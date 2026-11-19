கன்டெய்னர் லாரிகளால் போக்குவரத்து நெரிசல் பொன்னேரி நகரில் வாகன ஓட்டிகள் தவிப்பு: மாற்று வழித்தடத்தில் இயக்க வலியுறுத்தல்
கன்டெய்னர் லாரிகளால் போக்குவரத்து நெரிசல் பொன்னேரி நகரில் வாகன ஓட்டிகள் தவிப்பு: மாற்று வழித்தடத்தில் இயக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:22 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:16 PM
பொன்னேரி: கன்டெய்னர் ஏற்றிச்செல்லும் லாரிகளால், பொன்னேரி நகரப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் நிலையில், அவற்றை மாற்று வழித்தடத்தில் இயக்க நடவடிக்கை வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
மீஞ்சூர் அடுத்த அத்திப்பட்டு புதுநகர், காட்டுப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில், எண்ணுார் காமராஜர் மற்றும் அதானி துறைமுகங்கள் அமைந்துள்ளன.
மணலி, வல்லுார், கொண்டக்கரை, எலவம்பேடு, நாலுார் ஆகிய பகுதிகளில், கன்டெய்னர் முனையங்களும் உள்ளன.
வடமாநிலங்களில் இருந்து துறைமுகங்கள் மற்றும் கன்டெய்னர் முனையங்களுக்கு வந்து செல்லும் லாரிகள், தச்சூர் – பொன்னேரி – மீஞ்சூர் நெடுஞ்சாலை வழியாக பயணிக்கின்றன.
இவை, பொன்னேரி நகரத்தின் குறுகலான பழைய பேருந்து நிலையம், செங்குன்றம் சாலை ஆகிய பகுதிகளை கடக்கும்போது, அப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
கன்டெய்னர் ஏற்றிச்செல்லும் லாரிகள் எதிர் எதிரே கடக்கும்போது, ஒன்றுடன் ஒன்று உரசுவது போல் செல்வதால், மற்ற வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
சாலை சந்திப்புகளில் திரும்புவதற்கு போதிய இடமில்லாமல், அங்குள்ள கடைகளை ஒட்டி பயணிக்கும் போது, வியாபாரிகளும், சாலையோரங்களில் நிற்கும் பொதுமக்களும் அச்சம் அடைகின்றனர்.
தற்போது, பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவ – மாணவியர் நலன் கருதி, தச்சூர் – பொன்னேரி – மீஞ்சூர் நெடுஞ்சாலையில், காலை, மாலை நேரங்களில் மட்டும் கனரக வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மற்ற நேரங்களில் கனரக வாகனங்கள் வரிசையாக செல்லும்போது, பிற வாகனங்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றன. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கின்றனர்.
காலை, மாலை நேரங்கள் மட்டுமின்றி, நாள் முழுதும் கன்டெய்னர் லாரிகள் பொன்னேரி நகரப்பகுதி வழியாக கடப்பதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும்.
அந்த வாகனங்கள், மீஞ்சூர் – வண்டலுார் வெளிவட்ட சாலை வழியாக, மாற்று பாதையில் பயணிக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.