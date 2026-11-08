நிதி ஒதுக்குவதில் தொடரும் தாமதம்: வீடு கிடைக்காமல் இருளர்கள் தவிப்பு
நிதி ஒதுக்குவதில் தொடரும் தாமதம்: வீடு கிடைக்காமல் இருளர்கள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
திருவாலங்காடு: மருதவல்லிபுரம் கிராமத்தில், மத்திய அரசு திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்படும் 21 வீடுகளின் கட்டுமான பணிகள் முடிக்கப்படாததால், மழைக்கு ஒதுங்கக் கூட இடமின்றி தவிப்பதாக, இருளர் மக்கள் புலம்புகின்றனர்.
திருவாலங்காடு, தொழுதாவூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்டது மருதவல்லிபுரம் கிராமம். இங்குள்ள மணவூர் சாலையில், மத்திய அரசு திட்டத்தின் கீழ், ஊரக வளர்ச்சித் துறை சார்பில், தலா 5.10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், இருளர் மக்களுக்கு 35 வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
இதில், 14 வீடுகள் மருதவல்லிபுரம் இருளர் மக்களுக்கும், 21 வீடுகள் இலுப்பூர் இருளர் மக்களுக்கும் வழங்கப்பட உள்ளன. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வீடு கட்டும் பணி நடந்து வருகிறது.
பணி இழுபறியாக நடப்பதால், வீடுகளை ஒப்படைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அவர்கள் பருவமழை பாதிப்புகளில் இருந்து தப்பிக்க, நிவாரண முகாமில் தங்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளதாக புலம்புகின்றனர்.
இதுகுறித்து, இலுப்பூர் கிராம இருளர் மக்கள் கூறியதாவது:
ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரிகள், எங்களுக்கு வீடு கட்டி தருவதாக, ஐந்து ஆண்டுகளாக கூறி வருகின்றனர். ஆனால், இதுவரை எங்களிடம் வீடுகள் ஒப்படைக்கவில்லை. ஒவ்வொரு முறை மழைக்கும், பள்ளியில் தற்காலிகமாக தங்கி வருகிறோம். இந்த நிலை மாற வேண்டும்.
எங்களுக்கு சொந்த வீடு வழங்க, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இதுகுறித்து, திருவாலங்காடு ஊரக வளர்ச்சி துறை அதிகாரி கூறுகையில், 'வீடு கட்டும் பணி, 80 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளது. நிதி ஒதுக்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டதால், பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. நிதி ஒதுக்கப்பட்டதும், சில நாட்களில் பணிகள் முடிந்து, பயனாளிகளிடம் வீடுகள் ஒப்படைக்கப்படும்' என்றார்.