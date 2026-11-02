/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/தொடர் மின் தடை நள்ளிரவில் மறியல்
ADDED : நவ 01, 2026 09:26 PM
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பாடியநல்லுார்: தொடர் மின் தடையைக் கண்டித்து, பாடியநல்லுாரில், 50க்கும் மேற்பட்டோர் நள்ளிரவில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
செங்குன்றம் அடுத்த பாடியநல்லுார் பகுதியில், தினமும் இரவு நேரங்களில் மின்தடை ஏற்படுவதாகவும், மின்வாரியத்திடம் பலமுறை புகார் அளித்தும், நடவடிக்கை இல்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று (அக்.,31), நான்கு மணி நேரம் மின்தடை ஏற்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த 50க்கும் மேற்பட்டோர், சென்னை -– கொல்கத்தா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், நள்ளிரவில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. தகவலறிந்து வந்த போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோரிடம் பேச்சு நடத்தினர்.
தொடர் மின்தடைக்கு மின்வாரிய அதிகாரிகள் தீர்வு காண வேண்டும் என, கோரிக்கை விடுத்த பொதுமக்கள், பின் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.