/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/காப்பர் ஒயர் திருடியோருக்கு போலீஸ் வலை
UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM
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ஊத்துக்கோட்டை: தனியார் தொழிற்சாலையில், காப்பர் ஒயர் திருடியோரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பூச்சிஅத்திப்பேடு அடுத்த எடப்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில், கடந்த 28ம் தேதி கணக்கு பார்த்தபோது, 250 கிலோ காப்பர் ஒயர் காணாமல் போனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து, தொழிற்சாலை மேலாளர் விஸ்வநாதன், 37, வெங்கல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன்படி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, காப்பர் ஒயர் திருடிய மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.