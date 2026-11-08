திருவள்ளூர் நகராட்சி அதிகாரிகள் மீது கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு! பூங்கா ஆக்கிரமிப்பு பட்டாக்களை ரத்து செய்வதில் அலட்சியம்
திருவள்ளூர் நகராட்சி அதிகாரிகள் மீது கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு! பூங்கா ஆக்கிரமிப்பு பட்டாக்களை ரத்து செய்வதில் அலட்சியம்
ADDED : நவ 06, 2026 08:57 PM
திருவள்ளூர்: ‘திருவள்ளூர் நகராட்சியில் உள்ள பூங்காக்களை ஆக்கிரமித்து, தனிநபர்கள் பலரும் பட்டாக்கள் பெற்றுள்ளனர். அந்த பட்டாக்களை வருவாய் துறை வாயிலாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என, நான்கு ஆண்டுகளாக புகார் அளித்தும், நகராட்சி அதிகாரிகள் அகற்றாமல் அலட்சியமாக உள்ளனர்’ என, நேற்று முன்தினம் நடந்த கூட்டத்தில், கவுன்சிலர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
திருவள்ளூர் நகராட்சியில் 27 வார்டுகள் உள்ளன. அந்த வார்டுகளில், புதிதாக உருவான குடியிருப்பு பகுதிகளில், பொது ஒதுக்கீட்டு இடங்களான பூங்கா, சிறுவர் விளையாடும் இடம் மற்றும் திறந்தவெளி பயன்பாட்டு பகுதிகள் ஆகியவற்றுக்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
முறைப்படி அந்த இடங்கள் அனைத்தும், நகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு பெறப்பட்ட பொது பயன்பாட்டு இடங்களை, நகராட்சி நிர்வாகம் நிர்வகித்து வருகிறது.
திருவள்ளூர் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஜெயா நகர், வி.எம்.நகர், ராஜாஜிபுரம், என்.ஜி.ஓ., காலனி, எம்.ஜி.எம்., நகர், ஜவகர் நகர், விக்னேஷ்வரா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 120 இடங்களில், பூங்காவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் உள்ளதாக, நகராட்சி கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்தது.
அவற்றில் பெரும்பாலான இடங்களை சிலர் ஆக்கிரமித்து, போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து தங்கள் பெயரில் பட்டா பெற்றிருந்தனர். இதையடுத்து, ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளை மீட்டு, அனைத்து பூங்காக்களையும், கம்பி வேலி அல்லது சுற்றுச்சுவர் எழுப்பி பாதுகாக்க வேண்டும் என, கவுன்சிலர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
அதன்படி, 2023ம் ஆண்டு நகராட்சி நிர்வாகம், ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கியது. பின், ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட பூங்கா இடங்களில், பட்டா பெற்றவர்களின் விபரங்களும், வருவாய் துறையினருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, வருவாய் துறையினருடன் இணைந்து, பூங்காக்களை அளவீடு செய்து, ஆக்கிரமிப்பு பகுதிகளை மீட்டு, கம்பி வேலி அமைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், ஜெயா நகர், அம்சா நகர் உட்பட பல்வேறு இடங்களிலும், பூங்கா இடத்தில் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு, தனிநபர்கள் பெற்ற பட்டாக்கள் இதுவரை ரத்து செய்யப்படாமல் உள்ளது.
இந்நிலையில், திருவள்ளூர் நகராட்சி கூட்டம், தலைவர் உதயமலர் தலைமையில் நேற்று முன்தினம் நடந்தது. துணை தலைவர் ரவிச்சந்திரன், கமிஷனர் சரவணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில், கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
செல்வகுமரன் – தி.மு.க.: புங்கத்துார், லட்சுமிபுரம் பகுதியில் மாடுகளை வளர்ப்போர், அவற்றை சாலையிலேயே திரிய விடுகின்றனர். இதனால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பதுடன், விபத்துகளும் ஏற்படுகிறது. மேலும், அங்குள்ள உயர்கோபுர மின்விளக்கும் இரவில் எரியாமல் உள்ளது.
தாமஸ் – சுயே.: ஜெயா நகர் உட்பட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளிலும், பூங்கா இடத்தை சிலர் ஆக்கிரமித்து, தனிநபர் பெயரில் பட்டா பெற்றுள்ளனர். ஆக்கிரமிப்பு இடங்களை நகராட்சி நிர்வாகம் மீட்டு, இரும்பு வேலி அமைத்து, நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடம் எனவும் அறிவிப்பு பலகை வைத்துள்ளது.
இருப்பினும், ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளவர்கள், இதுவரை தங்கள் பெயரில் தான் பட்டாக்களை வைத்துள்ளனர். அந்த பட்டாக்களை ரத்து செய்ய வேண்டும் என, வருவாய் துறையினரிடம் பட்டியலும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
ஆனால், அந்த பட்டாக்களை ரத்து செய்யும் நடவடிக்கையில், நகராட்சி அலுவலர்கள் அலட்சியமாக உள்ளனர். புகாரளித்து, நான்கு ஆண்டுகளாகியும் பட்டாக்களை ரத்து செய்வதில் சுணக்கமாக உள்ளனர். எனவே, ஆக்கிரமிப்பு பட்டாக்களை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இதே கருத்தை கவுன்சிலர்கள் ஜான், பாபு உள்ளிட்ட பலரும் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தினர். அப்போது, ‘நான்கு ஆண்டுகளாக மனு அளித்தும், நகராட்சி இடத்தை மீட்காத அதிகாரிகள், இரு நாட்களுக்கு முன் வருவாய் துறையினருக்கு சொந்தமான, 10க்கு 10 அடி இடத்தை, போலீசார் பாதுகாப்புடன் அகற்றியுள்ளனர்,’ என, நகரமைப்பு அலுவலர், கமிஷனர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதம் செய்தனர்.
இதனால், கூட்டத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. அப்போது குறுக்கிட்ட நகராட்சி கமிஷனர் சரவணன், ‘‘மாவட்ட வருவாய் அலுவலரிடம் மீண்டும் வலியுறுத்தி, பட்டாக்களை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
‘‘மேலும், துணை காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் தெரிவித்து, கூடுதல் காவலர்களுடன், பூங்கா ஆக்கிரமிப்பு இடங்கள் அகற்றப்படும்,” என்றார். கூட்டத்தில், பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காக, 68 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.