கடனை திருப்பி கேட்ட பெண் மீது தாக்குதல் தம்பதிக்கு வலை
கடனை திருப்பி கேட்ட பெண் மீது தாக்குதல் தம்பதிக்கு வலை
UPDATED : அக் 25, 2026 05:08 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:06 PM
திருத்தணி: கொடுத்த கடனை திருப்பி கேட்ட பெண்ணை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்த தம்பதியை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருத்தணி – அரக்கோணம் சாலையை சேர்ந்தவர் தமிழ்ச்செல்வி, 44. இவரது கணவர் பண்டரி, அதே பகுதியில் வெல்டிங் கடை வைத்திருந்தார்.
கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கு முன், உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு பண்டரி இறந்துவிட்டார். இதையடுத்து, வெல்டிங் கடை மற்றும் உபகரணங்களை, வேலஞ்சேரி பகுதியைச் சேர்ந்த திவாகர், 43, என்பவருக்கு, தமிழ்ச்செல்வி வாடகைக்கு கொடுத்திருந்தார்.
அதுமட்டுமின்றி, இரு ஆண்டுகளுக்கு முன், திவாகருக்கு கடனாக, 84 ஆயிரம் ரூபாயும் கொடுத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் கொடுத்த பணத்தை திருப்பி தருமாறு கேட்டு, திவாகரிடம் தமிழ்ச்செல்வி வாக்குவாதம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த திவாகர், அவரது மனைவி சாந்தி ஆகிய இருவரும், தமிழ்ச்செல்வியை சரமாரியாக தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இதுகுறித்து, தமிழ்ச்செல்வி கொடுத்த புகாரின்படி, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, திவாகர், சாந்தி ஆகியோரை தேடி வருகின்றனர்.