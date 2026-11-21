பழவேற்காடில் மின் கசிவால் வீடு தீப்பற்றி தம்பதி காயம்
பழவேற்காடில் மின் கசிவால் வீடு தீப்பற்றி தம்பதி காயம்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:40 PM
பழவேற்காடு: பழவேற்காடில், மின் கசிவால் திடீரென வீடு தீப்பற்றி எரிந்ததில், கணவன் – மனைவி இருவரும் காயம் அடைந்தனர்.
பழவேற்காடு, கூனங்குப்பம் மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தங்கதுரை, 68. மீனவர். இவரது மனைவி தேசம், 64.
புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக, மீன்பிடி வலைகளை வீட்டின் உள்ளே பாதுகாப்பாக வைத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று (நவ.,19) இரவு, திடீரென வலைகள் தீப்பிடித்து எரிந்தன. அதை தொடர்ந்து, வீட்டில் இருந்த வீட்டு உபயோக பொருட்களும் தீப்பற்றி எரிந்தன.
இதை கண்டு, வீட்டில் இருந்த தம்பதியர் இருவரும் அலறினர். சத்தம் கேட்டு வந்த அருகில் வசிப்போர், தண்ணீரை ஊற்றி தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த தீ விபத்தில், தங்கதுரை மற்றும் அவரது மனைவி தேசம் ஆகியோருக்கு தீக்காயமும் மூச்சுதிணறலும் ஏற்பட்டது.
உடனடியாக, அவர்களுக்கு பழவேற்காடு அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. பின், மேல் சிகிச்சைக்காக, சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, இருவரும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இந்த விபத்து காரணமாக, வீட்டில் இருந்த பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மீன்பிடி வலைகள், பிரிஜ், வாஷிங் மெஷின், ‘டிவி’ உள்ளிட்ட வீட்டு உபயோக பொருட்கள் தீயில் எரிந்து கருகின.
மின் கசிவால் இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டது, போலீசாரின் முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இது தொடர்பாக, திருப்பாலைவனம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.