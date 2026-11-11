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மின் மோட்டாருக்கு சென்ற ஒயரை கடித்த பசு உயிரிழப்பு
மின் மோட்டாருக்கு சென்ற ஒயரை கடித்த பசு உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 08:11 PM
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திருவாலங்காடு: நார்த்தவாடா கிராமத்தில், விவசாய நிலத்தில் உள்ள மின் மோட்டாருக்கு சென்ற ஒயரை கடித்த பசு, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம், நார்த்தவாடா கிராமத்தை சேர்ந்தவர் செங்கழணி, 50. விவசாயியான இவர், வீட்டில் பசுக்களை வைத்து பராமரித்து வருகிறார்.
இவர், இன்று (நவ.,10) அதே பகுதியிலுள்ள வயலில், தனது பசுவை கட்டி மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார். மதியம் 2:00 மணியளவில், அருகே உள்ள கோபி என்பவரின் விவசாய நிலத்தில் உள்ள மின் மோட்டாருக்கு சென்ற ஒயரை, பசு கடித்துள்ளது.
அதில் மின்சாரம் பாய்ந்து, பசு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து, செங்கழணி அளித்த புகாரின்படி, திருவாலங்காடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.