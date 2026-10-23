டிராக்டர் மோதி சாய்ந்த மின்கம்பம் மின் கம்பி அறுந்து விழுந்து பசு பலி
டிராக்டர் மோதி சாய்ந்த மின்கம்பம் மின் கம்பி அறுந்து விழுந்து பசு பலி
ADDED : அக் 22, 2026 04:41 PM
திருவாலங்காடு,- அக். 23–
மணவூரில், மின் கம்பம் மீது டிராக்டர் மோதிய விபத்தில், மின்கம்பி அறுந்து விழுந்து, பசு சம்பவ இடத்திலேயே பலியானது.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம், மணவூர் ஊராட்சியில் வசிப்பவர் சதீஷ்குமார், 30. விவசாயி. இவர், இன்று (அக்.,22) காலை, மணவூர் பெருமாள் கோவில் தெருவில் இருந்து, டிராக்டரில் விவசாய நிலத்திற்கு சென்றுகொண்டிருந்தார்.
அப்போது, அவரது கட்டுப்பாட்டை இழந்த டிராக்டர், சாலையோரம் இருந்த மின் கம்பம் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில், மின் கம்பம் சாய்ந்து, கம்பிகள் அறுந்து விழுந்தன.
டிராக்டரில் இருந்து குதித்து, சதீஷ்குமார் உயிர் தப்பினார். ஆனால், மின் கம்பிகள் அறுந்து விழுந்ததில், சசிகலா, 50, என்பவருக்கு சொந்தமான பசு, மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே பலியானது.
டிராக்டர் மோதி விழுந்த மின் கம்பத்தை, திருவாலங்காடு மின் வாரிய ஊழியர்கள், மூன்று மணி நேரத்திற்கு பின் சீரமைத்தனர்.