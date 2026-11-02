/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/கிணற்றில் தவறி விழுந்த பசு மாடு மீட்பு
ADDED : நவ 01, 2026 09:26 PM
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திருத்தணி: திருத்தணி ஜோதி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அண்ணாதுரை, 50. இவர், இன்று (நவ.,1) காலை, தனக்கு சொந்தமான பசு மாட்டை, ஜோதி நகர் பகுதியில், வயல்வெளியில் மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிச் சென்றார்.
அப்போது, அங்குள்ள 50 அடி ஆழமுள்ள தரை கிணற்றில், பசுமாடு தவறி விழுந்தது. இதையடுத்து, அண்ணாதுரை திருத்தணி தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தார்.
தொடர்ந்து, தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் சம்பத் மற்றும் வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, ஒரு மணி நேரம் போராடி, கிணற்றில் விழுந்த பசு மாட்டை உயிருடன் மீட்டு, உரிமையாளிடம் ஒப்படைத்தனர்.