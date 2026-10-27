கூவம் ஆற்று மேம்பாலத்தில் வளர்ந்துள்ள செடி, கொடிகளால் பொதுமக்கள் அச்சம்
கூவம் ஆற்று மேம்பாலத்தில் வளர்ந்துள்ள செடி, கொடிகளால் பொதுமக்கள் அச்சம்
UPDATED : அக் 26, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 26, 2026 04:24 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் –மணவாளநகர் கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட மேம்பாலத்தின் படிக்கட்டு பகுதிகளில் வளர்ந்துள்ள செடி, கொடிகளால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
திருவள்ளூர்- – மணவாளநகர் இடையே, கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே, ரயில் தண்டவாளத்தைக் கடக்கும் வகையில், மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு உள்ளது.
அந்த பாலம் வழியாக, சென்னை, பூந்தமல்லி, ஸ்ரீபெரும்புதுார் வழியாக திருவள்ளூர் வரும் வாகனங்கள், செல்கின்றன. பாலம் கட்டி, 16 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகிறது.
நெடுஞ்சாலை துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த மேம்பாலத்தின் இரு பகுதிகளிலும், பாதசாரிகள் நடக்கும் வகையில், பாதை அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. மேலும், பெரியகுப்பம் பகுதியில் மேம்பாலத்தின், இரண்டு பகுதிகளிலும், பொதுமக்கள் மற்றும் ரயில் பயணியர் செல்லும் வகையில், படிக்கட்டுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், நெடுஞ்சாலை துறையினரின் முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால், மேம்பாலத்தின் இருபுறமும் உள்ள, நடைபாதையில் சிமென்ட் சிலாப்கள் சேதமடைந்து, அவற்றில் செடிகள் வளர்ந்துள்ளன. மேலும், மேம்பாலத்தின் பக்கவாட்டுச் சுவர்களிலும், படிக்கட்டுகள் அமைந்துள்ள பகுதிகளிலும், செடி, கொடிகள் வளர்ந்துள்ளன.
இதனால், பாலத்தின் உறுதி தன்மை பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், தற்போது மழைக்காலம் என்பதால், படிக்கட்டுகளைச் சுற்றிலும் வளர்ந்துள்ள செடிகளில் பாம்பு, தேள் போன்ற விஷ ஜந்துக்கள் நடமாட்டம் இருப்பதால், பொதுமக்களும், ரயில் பயணியர்களும் அச்சப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, நெடுஞ்சாலை துறையினர் முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என, பொது மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.