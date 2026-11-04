ஆந்திராவில் கரையை கடந்த 'முரசு' புயல்: பொன்னேரியில் 5 மணி நேரம் வடமாநில பயணியர் அவதி
ஆந்திராவில் கரையை கடந்த 'முரசு' புயல்: பொன்னேரியில் 5 மணி நேரம் வடமாநில பயணியர் அவதி
UPDATED : நவ 03, 2026 06:13 PM
ADDED : நவ 03, 2026 03:50 PM
பொன்னேரி: ஆந்திராவில் கரையை கடந்த 'முரசு' புயலால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பொன்னேரியில் ஐந்து மணி நேரம் விரைவு ரயில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதால், வடமாநில பயணியர் அவதியடைந்தனர்.
வங்கக்கடலில் உருவான 'முரசு' புயல், நெல்லூர் - நரசப்பூர் இடையே, ஓங்கோல் என்ற நகருக்கு அருகே, இன்று (நவ.,3) அதிகாலை கரையை கடந்தது.
புயல் கரையை கடந்ததால், ஆந்திர மாநிலம் வழியாக வடமாநிலங்களுக்கு சென்று வரும் விரைவு ரயில்கள், ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டன.
இதில், கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் இருந்து, பீகார் மாநிலம் டானாபூர் செல்லும் விரைவு ரயில், சென்னை சென்ட்ரல் - கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் மார்க்கமாக, ஆந்திர மாநிலத்தை கடந்து, டானாபூர் செல்ல வேண்டும்.
புயல் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, இன்று காலை 8:00 மணிக்கு, ரயில் பொன்னேரி ரயில் நிலையத்தின் முதல் நடைமேடையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
நீண்ட நேரம் ரயில் காத்திருந்ததால், அதில் பயணித்த ஆயிரக்கணக்கான வடமாநில பயணியர் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகினர்.
விஜயவாடா கோட்ட ரயில்வே அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தலின்பேரில், ரயில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக, பொன்னேரி ரயில் நிலைய அலுவலர்கள் பயணியரிடம் தெரிவித்தனர்.
பயணியர் ரயிலில் இருந்து இறங்கி, நடைமேடைகளிலும், தண்டவாளங்களிலும் காத்திருந்தனர். ரயில் நிலையத்தின் அருகில் உள்ள கடைகளில் கிடைத்தவற்றை வாங்கி சாப்பிட்டனர்.
அதன்பின், பிற்பகல் 1:00 மணிக்கு, விஜயவாடா கோட்டத்தில் இருந்து, ரயில் புறப்படுவதற்கான அனுமதி கிடைத்தது. அதன் பின், ஐந்து மணி நேர தாமதத்துடன், விரைவு ரயில் டானாபூர் நோக்கி பயணத்தை தொடர்ந்தது.