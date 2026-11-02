வங்கக்கடலில் ‘முரசு’ புயல் எச்சரிக்கை கடலுக்கு செல்ல மீனவர்களுக்கு தடை
வங்கக்கடலில் ‘முரசு’ புயல் எச்சரிக்கை கடலுக்கு செல்ல மீனவர்களுக்கு தடை
UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM
பழவேற்காடு: வங்கக்கடலில் முரசு புயல் உருவாகி இருப்பதை தொடர்ந்து, பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என, மீன்வளத்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், தற்போது புயலாக வலுப்பெற்று உள்ளது.
நடப்பாண்டில் உருவாகியுள்ள இந்த இரண்டாவது புயலுக்கு, இந்தியா பரிந்துரைத்த ‘முரசு’ என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த புயல், ஆந்திராவை நோக்கி நகரும் நிலையில், திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பொன்னேரி, கும்மிடிப்பூண்டி, பழவேற்காடு பகுதிகளில், கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
இந்த புயல் எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவர்கள், மறு அறிவிப்பு வரும் வரை, கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என, அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
கடந்த மாதம் 25 – 29 தேதிகளில், ஆந்திராவில் கரையை கடந்த புயல் காரரணமாக, மீனவர்கள் மீன்பிடி தொழிலுக்கு செல்லாமல் இருந்தனர்.
அதை தொடர்ந்து, தற்போது மீண்டும் புயல் எச்சரிக்கையால், மீனவர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதித்து உள்ளது.