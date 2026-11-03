பழவேற்காடில் ‘முரசு’ புயல் தாக்குதல் மீனவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
பழவேற்காடில் ‘முரசு’ புயல் தாக்குதல் மீனவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 07:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:29 PM
பழவேற்காடு: ‘முரசு’ புயல் தாக்குதலால், பழவேற்காடில் மீனவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
பழவேற்காடில், 35 மீனவ கிராமங்கள் உள்ளன. இதில், கூனங்குப்பம், திருமலை நகர், வைரவன்குப்பம், கோரைக்குப்பம் உள்ளிட்ட, 15 கிராமங்கள், வங்கக்கடல் கடற்கரையை ஒட்டி அமைந்து உள்ளன.
வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள ‘முரசு’ புயல், ஆந்திர மாநிலத்தை நோக்கி பயணித்த நிலையில், கடல் கொந்தளிப்புடன் உள்ளது. கடல் அலைகள், 10 – 15 அடி உயரம் எழும்பி, கடற்கரை பகுதிகளை அரித்து சென்றுள்ளன.
புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக, மீனவர்கள் தொழிலுக்கு செல்வதை தவிர்த்துள்ளனர். மீனவர்களின் படகுகள், வலைகள், பணியின்றி கரையோரங்களில் முடங்கி கிடக்கின்றன.
படகுகள், மீன் வண்டிகள், வியாபாரிகள் என, எப்போதும் பரபரப்பாக இருக்கும் மீன் இறங்குதளம், மீனவர்கள் தொழிலுக்கு செல்லாத நிலையில் வெறிச்சோடி கிடக்கிறது.
வருவாய், மீன் வளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகள், மீனவ கிராமங்களில் முகாமிட்டு உள்ளனர்.
கடல் அரிப்பால் அச்சம், மீன்பிடி தொழில் இல்லாமல் வருவாய் இழப்பு, மீனவ கிராமங்களை மழைநீர் சூழும் அபாயம் ஆகியவற்றால், மீனவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது.