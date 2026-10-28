ஈக்காடில் பூட்டிய வீடுகளில் திருடிய தாதுகான்பேட்டை சகோதரர்கள் கைது
ஈக்காடில் பூட்டிய வீடுகளில் திருடிய தாதுகான்பேட்டை சகோதரர்கள் கைது
ADDED : அக் 27, 2026 08:41 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் பகுதியில், பூட்டிய வீடுகளில் திருடிய சகோதரர்களை, போலீசார் இன்று (அக்.,27) கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் அடுத்த ஈக்காடு பகுதியில், கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன், பூட்டிய வீடுகளில் நகை, பணம் திருடு போனது குறித்து, புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வந்தனர்.
இதையடுத்து, திருவள்ளூர் மாவட்ட எஸ்.பி., சாய் பிரணீத் உத்தரவின்படி, திருவள்ளூர் குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீசார், அப்பகுதியில் கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை கொண்டு விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அந்த விசாரணையில், பூட்டிய வீடுகளில் திருடியது, பல்வேறு திருட்டு வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட, திருவள்ளூர் தாதுகான்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த அழகு என்ற வீரேந்திரராஜன், 19, மற்றும் அவரது சகோதரர் சீனிவாசமூர்த்தி, 21, என்பது தெரிய வந்தது.
இன்று காலை, தாதுகான்பேட்டையில் உள்ள அவர்களது வீட்டில் இருந்த இருவரையும், தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து, புல்லரம்பாக்கம் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
மேலும், அவர்களிடமிருந்து, ஈக்காடு முரளி என்பவரது வீட்டில் திருடிய, 2 சவரன் தங்க நகைகள், 200 கிராம் வெள்ளி, 9,500 ரூபாயையும் மீட்டனர்.
மேலும், முரளி வீட்டிற்கு அடுத்துள்ள கிரிஜா என்பவரது வீட்டில் திருடிய, ‘அகாய்’ எல்.சி.டி., ‘டிவி’ 10 பித்தளை பாத்திரங்களையும் போலீசார் மீட்டனர்.
இதையடுத்து, புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் இருவரையும் திருவள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.