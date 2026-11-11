பூண்டி நீர்த்தேக்கத்திற்கு வரும் கிருஷ்ணா கால்வாய் கரைகள் சேதம்
பூண்டி நீர்த்தேக்கத்திற்கு வரும் கிருஷ்ணா கால்வாய் கரைகள் சேதம்
UPDATED : நவ 10, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:30 PM
திருவள்ளூர்: ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து, பூண்டி நீர்த்தேக்கத்திற்கு வரும் கிருஷ்ணா கால்வாயின் கரைகள் சேதமடைந்துள்ளதால், தண்ணீர் வீணாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னை நகரின் குடிநீர் தேவைக்காக, பூண்டி கொசஸ்தலை ஆற்றின் அருகில் நீர்த்தேக்கம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
அந்த நீர்த்தேக்கத்தில், 3.23 டி.எம்.சி., தண்ணீர் சேகரிக்க முடியும். அங்கு, மழைக்காலத்தில் கிடைக்கும் மழைநீர் மற்றும் ஆந்திர மாநிலம், கிருஷ்ணா நீர் ஆகியவை சேகரிக்கப்பட்டு, சென்னை நகரின் குடிநீர் தேவைக்காக, கால்வாய் வாயிலாக புழல் மற்றும் சோழவரம் ஏரிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
தற்போது, பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில், 0.58 டி.எம்.சி., தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு பெய்த வடகிழக்கு பருவமழையின் போது, நீர்த்தேக்கத்திற்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகமாக இருந்தது.
இதனால், ஊத்துக்கோட்டை ‘ஜீரோ பாயின்ட்’டில் இருந்து பூண்டி நீர்த்தேக்கம் வரை, ஆங்காங்கே கிருஷ்ணா கால்வாயின் கரைகள் சேதமடைந்துள்ளன.
கால்வாயின் கரையில் அமைக்கப்பட்ட ‘சிமென்ட் சிலாப்’கள் உடைந்து விட்டதால், தண்ணீர் வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, நீர்வளத்துறையினர் ஆய்வு செய்து, கிருஷ்ணா கால்வாயின் சேதமடைந்த கரைகளை சீரமைக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.