குடியிருப்புகளுக்கு அருகே சேதமடைந்த தடுப்பணை: வெள்ள அபாயத்தால் அச்சம்
குடியிருப்புகளுக்கு அருகே சேதமடைந்த தடுப்பணை: வெள்ள அபாயத்தால் அச்சம்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:46 PM
பள்ளிப்பட்டு: குடியிருப்புகளை ஒட்டி பாயும் ஓடையில் கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணை சேதம் அடைந்துள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள் வெள்ள அபாயத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
ஆந்திர மாநிலம், சித்துார் மாவட்ட நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் இருந்து பாயும் ஓடை, பள்ளிப்பட்டு அடுத்த அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை காந்தி நகர் வழியாக, திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்குள் நுழைகிறது.
காந்தி நகரில், குடியிருப்புகளை ஒட்டி பாயும் இந்த ஓடையில், தடுப்பணை கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த தடுப்பணை, சில ஆண்டுகளாக பராமரிப்பு இன்றி சீரழிந்த நிலையில் உள்ளது.
இதனால், இந்த பகுதியில், 5 அடி ஆழத்திற்கும் மேல் மண்ணரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஓடையில் ஏற்பட்டுள்ள மண்ணரிப்பு காரணமாக, வெள்ளம் திசை மாறி பாயும் அபாயம் உள்ளது.
மழைக்காலத்தில் ஏற்படும் வெள்ளம் ஊருக்குள் புகும் அபாயம் நிலவுகிறது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
வெள்ள அபாயத்தில் இருந்து பாதுகாக்க, தடுப்பணையை உடனடியாக சீரமைக்க, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.