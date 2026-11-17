லட்சுமிபுரம் அணைக்கட்டு பார்வையாளர் மாடம் சேதம் ஓட்டை, உடைசல்களால் அசம்பாவிதங்களுக்கு வாய்ப்பு
லட்சுமிபுரம் அணைக்கட்டு பார்வையாளர் மாடம் சேதம் ஓட்டை, உடைசல்களால் அசம்பாவிதங்களுக்கு வாய்ப்பு
UPDATED : நவ 13, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 13, 2026 03:46 PM
பொன்னேரி: ஆரணி ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள லட்சுமிபுரம் அணைக்கட்டின் பார்வையாளர் மாடம் சேதம் அடைந்து, ஓட்டை, உடைசல்களுடன் இருப்பதால், அசம்பாவிதங்கள் நேரிடும் அபாயம் உள்ளது.
பொன்னேரி அடுத்த லட்சுமிபுரம் கிராமத்தில், ஆரணி ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள அணைக்கட்டில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
ஒரு வாரமாக பெய்து வரும் மழையால், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கால்வாய்கள் மூலம் ஆற்றிற்கு நீர்வரத்து இருக்கிறது.
அணைக்கட்டில் இருந்து பெரும்பேடு, காட்டூர், தத்தமஞ்சி ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், அணைக்கட்டு ‘ஷட்டர்’ அருகே, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் பார்வையிடுவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள இரும்பு மாடம் சேதம் அடைந்துள்ளது. அது, ஓட்டை, உடைசல்களுடன் அபாயகரமான நிலையில் உள்ளது.
விடுமுறை நாட்களில், அணைக்கட்டை பார்வையிடுவதற்காக வரும் பொதுமக்கள், மேற்கண்ட பார்வையாளர் மாடம் அருகே நின்று ‘செல்பி’ எடுத்து மகிழ்கின்றனர்.
அதிகப்படியான நபர்கள் சேதம் அடைந்த பகுதியில் நிற்கும்போது, அது உடைந்து விழும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், பார்வையாளர்கள் அசம்பாவிதங்களில் சிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
நீர்வளத்துறையினரும், அணைக்கட்டில் கண்காணிப்பு பணியை மேற்கொள்ள செல்லும்போது, சிரமங்களுக்கு ஆளாக நேரிடும்.
எனவே, லட்சுமிபுரம் அணைக்கட்டில் சேதம் அடைந்த பார்வையாளர் மாடத்தை புதுப்பிக்க, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.