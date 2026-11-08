மேல்நிலை நீர் தொட்டி சேதம் தண்ணீர் வீணாகும் அவலம்

UPDATED : நவ 07, 2026 01:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:04 PM
திருவாலங்காடு: முத்துக்கொண்டாபுரம் கிராமத்தில் மேல்நிலை நீர் தொட்டி சேதமடைந்து, தண்ணீர் வீணாகி வருவதால், அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்டது முத்துக்கொண்டாபுரம் ஊராட்சி. இக்கிராமத்தில் 300க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இக்கிராம மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவதற்காக, 2012 –- 13ம் ஆண்டு மேல்நிலை நீர் தொட்டி கட்டப்பட்டது.
ஆழ்குழாய் வாயிலாக மேல்நிலை நீர் தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றப்பட்டு, பின் குழாய் வழியாக பொதுமக்களுக்கு வினியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. 30 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட இந்த மேல்நிலை நீர் தொட்டி, தற்போது சேதமடைந்துள்ளது.
கான்கிரீட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து, உள்ளிருக்கும் கம்பிகள் வெளியில் தெரிகின்றன. மேலும், மேல்நிலை நீர் தொட்டியின் குழாய் மற்றும் வால்வு சேதமடைந்து, தண்ணீர் வீணாகி வருகிறது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
எனவே, சேதமடைந்த மேல்நிலை நீர் தொட்டியை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.