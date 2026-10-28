பண்ணுார் – ஸ்ரீபெரும்புதுார் சாலை சேதம் 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அவதி
பண்ணுார் – ஸ்ரீபெரும்புதுார் சாலை சேதம் 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 28, 2026 04:54 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:54 PM
பண்ணுார்: பண்ணுார் பகுதியிலிருந்து ஸ்ரீபெரும்புதுார் செல்லும் நெடுஞ்சாலை சேதமடைந்து மோசமான நிலையில் உள்ளதால், 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியம், திருப்பந்தியூர் ஊராட்சிக்குட்பட்டது பண்ணுார். இங்கிருந்து திருப்பந்தியூர், திருமணிக்குப்பம், வடமங்கலம் வழியாக, வயலுார், ஸ்ரீபெரும்புதுார் செல்லும் நெடுஞ்சாலை உள்ளது.
இந்த நெடுஞ்சாலை வழியே, தினமும் 2,000த்துக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இப்பகுதியில், திருப்பந்தியூர் முதல் வடமங்கலம் வரை உள்ள நெடுஞ்சாலை சேதமடைந்து, ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து மோசமான நிலையில் உள்ளது.
இதனால், இவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்லும் மக்கள், தினசரி சிரமப்பட்டு வருவதோடு, அடிக்கடி விபத்துகளில் சிக்கி பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, சேதமடைந்த நெடுஞ்சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.