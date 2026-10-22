சேதமான வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் திருவேங்கிடபுரத்தில் மக்கள் அச்சம்
சேதமான வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் திருவேங்கிடபுரத்தில் மக்கள் அச்சம்
UPDATED : அக் 08, 2026 09:16 PM
ADDED : அக் 08, 2026 04:06 PM
பொன்னேரி: திருவேங்கிடபுரத்தில், வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் சேதம் அடைந்து, இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால், அங்கு செல்லவே அப்பகுதி மக்கள் அச்சப்படுகின்றனர்.
பொன்னேரி அடுத்த திருவேங்கிடபுரத்தில், தடப்பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள இரண்டு வருவாய் கிராமங்களுக்கான வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. இங்கு, இரண்டு வி.ஏ.ஓ.,க்கள், கிராம உதவியாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
இந்த அலுவலகம், 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட நிலையில், தற்போது சேதம் அடைந்த நிலையில் உள்ளது. கட்டடத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் விரிசல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. கூரைகளில் இருந்து சிமென்ட் பூச்சுகள் உதிர்ந்து கொட்டி வருகின்றன.
அரசின் நலத்திட்டங்கள், பட்டா, சான்றுகள் என, பல்வேறு கோரிக்கைளுடன் அங்கு வரும் பொதுமக்கள், சேதம் அடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள அலுவலகத்திற்குள் செல்லவே அச்சம் அடைகின்றனர்.
எனவே, பொதுமக்கள், அலுவலர்கள் பாதுகாப்பு கருதி, அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படும் முன், சேதமடைந்த அலுவலக கட்டடத்தை இடித்து அகற்றி, புதிதாக அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.