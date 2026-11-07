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சேதமடைந்த பள்ளி கட்டடம் இடித்து அகற்ற எதிர்பார்ப்பு
சேதமடைந்த பள்ளி கட்டடம் இடித்து அகற்ற எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:54 PM
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திருவாலங்காடு: திருவாலங்காடில் சேதமடைந்து இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ள அரசு பள்ளி கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என, மாணவர்களின் பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
திருவாலங்காடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில், 1965ம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட பழைய கட்டடம் சேதமடைந்து, இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் உள்ளது. இதன் காரணமாக, ஒரு மாதமாக இக்கட்டடம் பயன்பாட்டில் இல்லை.
இக்கட்டடத்தில் விஷ ஜந்துக்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், மாணவ – மாணவியரின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக உள்ளது. மேலும், மாணவ – மாணவியரை அழைத்து வரும் பெற்றோர் அச்சத்துடன் வந்து செல்லும் நிலை உள்ளது.
எனவே, சேதமடைந்த பள்ளி கட்டடத்தை இடித்து அகற்ற, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.