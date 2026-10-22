தொடருது ஆபத்து தடையை மீறி பழவேற்காடு ஏரியில் படகு சவாரி பயணியரை ஏற்றிச்செல்வதில் படகோட்டிகள் மோதல்: காயமடைந்த ஏழு பேர் மருத்துவமனையில் அட்மிட்
தொடருது ஆபத்து தடையை மீறி பழவேற்காடு ஏரியில் படகு சவாரி பயணியரை ஏற்றிச்செல்வதில் படகோட்டிகள் மோதல்: காயமடைந்த ஏழு பேர் மருத்துவமனையில் அட்மிட்
UPDATED : அக் 09, 2026 03:57 AM
ADDED : அக் 08, 2026 08:16 PM
பழவேற்காடு: பழவேற்காடு ஏரியில், தடையை மீறி படகு சவாரி அழைத்துச் சென்ற இரு படகோட்டிக்கிடையே ஏற்பட்ட போதலில், ஏழு சுற்றுலா பயணியர் காயமடைந்தனர். படகோட்டிகளுக்கிடையே ஏற்படும் போட்டா போட்டியால், சுற்றுலா பயணியரின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. தடையையும் மீறி நடந்துவரும் படகு சவாரியை, அதிகாரிகள் யாரும் கண்காணிப்பதில்லை என, சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், வங்க கடற்பகுதியில், பழவேற்காடு ஏரி அமைந்துள்ளது. இதில், தமிழகம், ஆந்திர மாநிலங்களை சேர்ந்த, 100க்கும் மேற்பட்ட மீனவ கிராமங்கள், மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றன.
பழவேற்காடு பகுதியில், டச்சுக்கல்லறைகள், மெரினா போன்ற அழகிய கடற்கரை, மீன் மார்க்கெட், கலங்கரை விளக்கம், நிழல் கடிகாரம் உள்ளிட்டவற்றை காண, பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணியர் வருகின்றனர்.
பறவைகள் சரணலாயமும் அமைந்திருப்பதால், மாவட்டத்தின் சுற்றுலா தலமாகவும் பழவேற்காடு உள்ளது.
பழவேற்காடு வரும் சுற்றுலா பயணியர், ஏரியில் படகு சவாரி செய்வதை விரும்புவர். கடந்த 2011ம் ஆண்டிற்கு முன் வரை, கட்டுப்பாடு இல்லாமல் படகு சவாரி நடந்தது.
கடந்த 2011, டிச., 25ல், ஏரியில் சவாரி சென்றபோது, படகு கவிழ்ந்து ஏற்பட்ட விபத்தில், சுற்றுலா வந்த ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 20 பேர், படகோட்டி மற்றும் அவரது மனைவி என, மொத்தம் 22 பேர், ஏரியில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர்.
பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்திய இந்த கோர விபத்தை தொடர்ந்து, பழவேற்காடு ஏரியில், படகு சவாரிக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்தது. இந்த தடை, வருவாய், காவல், மீன்வளம், கடலோர காவல் படையினரால் கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது.
சுற்றுலா பயணியரை படகு சவாரிக்கு அழைத்து செல்லும் படகோட்டிகள் மீது, கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்து.
அரசின் கண்காணிப்பு, அடுத்து வந்த சில மாதங்களில் கிடப்பில் போடப்பட்டது. அதன்பின், அரசின் தடையை மீறி படகு சவாரி நடைபெறுவதும் தொடர்கிறது.
காணும் பொங்கல், ஆங்கில புத்தாண்டு ஆகிய நாட்களில் மட்டுமே, தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்டுகிறது. அச்சமயங்களில், முன்கூட்டியே மீனவ கிராமங்களுக்கு படகு சவாரிக்கு சுற்றுலா பயணியரை அழைத்து செல்லக்கூடாது என, அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
காணும் பொங்கல், புத்தாண்டு தினங்களில் மட்டும், காவல் துறையினர் படகு சவாரி நடைபெறாமல் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
மற்ற நாட்களில், இது குறித்து எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை. இதனால், தடையை மீறி படகு சவாரி ஜோராக நடந்து வருகிறது.
எந்தவொரு பாதுகாப்பு கவசமும் இல்லாமல், ஆபத்தான முறையில் ஏரியின் தீவுப்பகுதிகள், கடலும் ஏரியும் இணையும் முகத்துவாரம் பகுதிகளுக்கு, சுற்றுலா பயணியைரை படகோட்டிகள் அழைத்து செல்கின்றனர்.
இளைஞர், இளம்பெண்களின் கூட்டமும், சனிக்கிழமைகளில் மாலை சென்று, இரவு முழுதும் தீவுப்பகுதிகளில் தங்கி, அடுத்த நாள் திரும்பும் சம்பவங்களும் அரங்கேறுகின்றன.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, பழவேற்காடு பகுதியை சேர்ந்த படகோட்டிகள் இருவர், தடையை மீறி, இரு வேறு படகுகள் மூலம், தனித்தனியாக சென்னையை சேர்ந்த சுற்றுலாக்குழுவினரை முகத்துவாரம் பகுதிக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
அங்கு, ஒரே இடத்தில் சுற்றுலா பயணியரை கூடாரம் அமைத்து தங்க வைப்பதில், படகோட்டிகள் இருவருக்கும் இடையே, போட்டாபோட்டி ஏற்பட்டு உள்ளது. பின், அது மோதலாக மாறியது.
இதில், படகோட்டிகளும், சுற்றுலா பயணியரும் ஒருவரை ஒருவர் கைகளால் தாக்கிக்கொண்டனர். இந்த சம்பவத்தில், ஏழு பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டு, பழவேற்காடு அரசு மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். இது குறித்து, திருப்பாலைவனம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பாதுகாப்பற்ற முறையில் படகு சவாரி செல்லும் சுற்றுலா பயணியரின் பாதுகாப்பு, கேள்விக்குறியாகி வரும் நிலையில், தற்போது படகோட்டிகளுக்குள் ஏற்படும் போட்டா போட்டி காரணமாக, வேறுவிதமான அசம்பாவிதங்கள் நேரிடுவதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இது, சமூக ஆர்வலர்கள் இடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மாவட்ட நிர்வாகம் கடும் நடவடிக்கைகள் மூலம், படகு சவாரியை கண்காணிக்க வேண்டும். பாதுகாப்பான படகு சவாரிக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட வேண்டும் என, அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.