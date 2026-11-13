திருத்தணி முருகன் கோவிலில் கந்தசஷ்டி 3ம் நாள் தரிசனம்
திருத்தணி முருகன் கோவிலில் கந்தசஷ்டி 3ம் நாள் தரிசனம்
UPDATED : நவ 13, 2026 01:44 AM
ADDED : நவ 12, 2026 04:24 PM
திருத்தணி: கந்தசஷ்டி விழாவின் மூன்றாம் நாளான நேற்று, திருத்தணி முருகன் கோவிலில் தங்க கவசத்தில் அருள்பாலித்த பெருமானை, திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.
திருத்தணி முருகன் கோவிலில், கடந்த 10ம் தேதி கந்தசஷ்டி விழா தொடங்கியது. தினமும் காலை 8:00 மணி முதல், இரவு 7:00 மணி வரை, காவடி மண்டபத்தில் உற்சவர் சண்முகப்பெருமானுக்கு லட்சார்ச்சனை நடந்தது வருகிறது.
நேற்று மூன்றாள் நாள் கந்தசஷ்டியில், அதிகாலை 5:00 மணிக்கு மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தங்ககவசம் அணிவித்து தீபாராதனை நடந்தது. மேலும், வழக்கம் போல் காவடி மண்டபத்தில் உற்சவர் சண்முகப்பெருமானுக்கு லட்சார்ச்சனை நடந்தது. இதில், பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர்.
மேலும் பொதுவழியில், பக்தர்கள் இரண்டு மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மூலவரை தரிசித்தனர். அதேபோல, 100 ரூபாய் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெற்ற பக்தர்கள், ஒரு மணி நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து முருகப்பெருமானை தரிசித்தனர்.
இன்று மூலவருக்கு திருவாபரணம், நாளை தங்க கவசம், நாளை மறுநாள் சந்தன காப்பு மாலை 5:00 மணிக்கு காவடி மண்டபத்தில் உற்சவர் சண்முகருக்கு புஷ்பாஞ்சலி நடைபெறும்.
வரும் 16ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு, திருக்கல்யாணத்துடன் கந்த சஷ்டி விழா நிறைவு பெறுகிறது.