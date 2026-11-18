கிராம நத்தத்தில் வீடு கட்டியோர் பட்டா பெற ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிப்பு
கிராம நத்தத்தில் வீடு கட்டியோர் பட்டா பெற ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 08:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:28 PM
திருத்தணி: திருத்தணி நகராட்சியில், கிராம நத்தத்தில் வீடுகள் கட்டி வசிப்போர், பட்டா பெற அனைத்து ஆவணங்கங்களையும் அடுத்த மாதத்திற்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என, நகர நில அளவை துறையினர் கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளனர்.
திருத்தணி நகராட்சியில், கிராம நத்தத்தில், 1,510 பேர் வணிக வளாகங்களும், 1,300 பேர் வீடுகளும் கட்டியுள்ளனர். மேலும், 695 பேர் காலிமனைகளாக வைத்துள்ளனர்.
இவர்களில், நத்தத்தில் வீடுகள், வணிக வளாகங்கள் கட்டியுள்ளவர்கள், பல ஆண்டுகளாக பட்டா கேட்டு போராடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், நகர நில அளவை பிரிவு அதிகாரிகள், முதற்கட்டமாக கிராம நத்தத்தில் குறைந்த பட்சம், 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வீடுகள் கட்டி வசிப்போருக்கு மட்டும் பட்டா வழங்க தீர்மானித்து, அதன்படி, 1,089 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
மேலும், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கடைசி வாரத்தில் இருந்து, நகர நில அளவை பிரிவு தாசில்தார், மேற்பார்வையாளர், சர்வேயர் மற்றும் துணை தாசில்தார் ஆகியோர், ஒரு நாளைக்கு, 50 வீடுகள் வீதம் வீடு, வீடாக சென்று நோட்டீஸ் வழங்கி வந்தனர்.
அப்போது, பத்து நாட்களுக்குள் நிலத்திற்கான ஆவணங்கள் அனைத்தையும், அலுவலகத்திற்கு நேரில் வந்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என, அறிவுறுத்தினர்.
ஆனால், நேற்று முன்தினம் வரை, 1,089 பேரில், வெறும் 855 பேர் மட்டுமே நிலத்தின் ஆவணங்கள், தடையில்லா சான்றுகளை சமர்ப்பித்துள்ளனர். மீதமுள்ள பயனாளிகள், இதுவரை ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கவில்லை.
இதுகுறித்து, நில அளவை பிரிவு அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
கிராம நத்தத்தில் வீடு கட்டியுள்ளோரில், 1,089 பேர் பட்டா பெற தகுதியானவர்கள் என தேர்வு செய்து, அனைத்து வீடுகளுக்கும் நேரில் சென்று நோட்டீஸ் வழங்கினோம்.
இதில், 180 பயனாளிகள், நோட்டீஸ் பெற்றும் இதுவரை தகுதியான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கவில்லை.
மேலும், 54 பேர் வீடுகளின் உரிமையாளர்கள், வெளிநாட்டில் வசித்து வருகின்றனர். தற்போது, 855 பேர் மட்டுமே ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
எனவே, பயனாளிகள் நலன்கருதி, அடுத்த மாதத்திற்குள், நோட்டீஸ் பெற்றவர்கள், பெறாதோர் அனைவரும், தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து பட்டா பெறலாம். வணிக வளாகங்கள், காலிமனைகளுக்கு தற்போது பட்டா வழங்கப்படாது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.