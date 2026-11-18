பறவை காய்ச்சல் நோயால் வாத்துகள் இறப்பு: தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் ஆய்வு
பறவை காய்ச்சல் நோயால் வாத்துகள் இறப்பு: தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் ஆய்வு
UPDATED : நவ 18, 2026 11:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:54 PM
ஊத்துக்கோட்டை: ஊத்துக்கோட்டை அருகே, பறவைக் காய்ச்சல் நோயால் வாத்துகள் இறந்ததாக வந்த தகவலை அடுத்து, தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மைய அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.
ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த வடதில்லை கிராமத்தில், வெங்கடேசன் என்பவர் வாத்து பண்ணை வைத்துள்ளார்.
கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன், ஒவ்வொரு நாளும் வாத்துகள் இறந்த வண்ணம் இருந்தது. இறந்த வாத்துகளை, பெரிஞ்சேரி கிராமத்தில் உள்ள கால்நடை மருத்துவமனையில், வெங்கடேசன் காண்பித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக இழப்பீடு தொகை ஏதாவது கிடைக்குமா என, கால்நடை மருத்துவமனையில் விசாரித்துள்ளார்.
அப்படி எதுவும் கிடைக்காது என தெரிந்த நிலையில், இறந்த 300க்கும் மேற்பட்ட வாத்துக்களை, பள்ளம் தோண்டி புதைத்துள்ளார்.
முன்னதாக, கால்நடை மருத்துவமனைக்கு சென்று, இறந்த வாத்துக்களை காண்பித்த போது, மருத்துவர்கள் அதன் ஒரு மாதிரியை கால்நடைத் துறை தலைமைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
இதில், இறந்த வாத்துகள் பறவைக் காய்ச்சல் நோயால் இறந்தது என உறுதிபடுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து, தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மைய அதிகாரிகள், கடந்த 13ம் தேதி வடதில்லை கிராமத்திற்கு சென்று, பறவைக் காய்ச்சல் நோய் தாக்கிய பின் எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து விசாரணை செய்தனர்.