கடன் தொல்லையால் அவதி தனியார் நிறுவன ஓட்டுநர் மாயம்
கடன் தொல்லையால் அவதி தனியார் நிறுவன ஓட்டுநர் மாயம்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:54 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: தனியார் நிறுவன ஓட்டுநர் ஒருவர், தான் கடன் தொல்லையால் அவதிப்பட்டு வருவதாகவும், தன்னை யாரும் தேட வேண்டாம் எனவும், கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு மாயமானார்.
ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த அய்யனேரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பாலாஜி, 40. இவர், ஆர்.கே.பேட்டையில் இருந்து திருத்தணி செல்லும் சாலையில் செயல்பட்டு வரும், ஒரு தனியார் ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி நிறுவனத்தில், ஓட்டுநராக வேலை பார்த்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், கடந்த 31ம் தேதி, வழக்கம்போல் வேலைக்கு சென்றவர், மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை. சரக்கு ஏற்றிக்கொண்டு தொலைதுார பயணம் சென்றிருக்கலாம் என, அவரது மனைவி காயத்ரி, 37, நினைத்திருந்தார்.
அவரது மொபைல் போனுக்கு தொடர்பு கொண்ட போது, அது ‘ஸ்விட்ச் ஆப்’ செய்யப்பட்டு இருந்தது.
இந்நிலையில், பாலாஜி எழுதி வைத்திருந்த கடிதம் ஒன்று, அவரது வீட்டில் காயத்ரிக்கு கிடைத்தது. அந்த கடிதத்தில், கடன் தொல்லையால் தான் அவதிப்பட்டு வருவதாகவும், அதனால் தன்னை யாரும் தேட வேண்டாம்’ என, பாலாஜி எழுதி வைத்திருந்தார்.
இதையடுத்து, அவரது குடும்பத்தினர் பல்வேறு இடங்களில் தேடியும், பாலாஜி குறித்த எந்தவித தகவலும் கிடைக்கவில்லை.
இது குறித்து, ஆர்.கே.பேட்டை காவல் நிலையத்தில் காயத்திரி புகார் செய்துள்ளார். அதன்படி, காணாமல் போன பாலாஜியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.