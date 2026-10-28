அரசின் ‘ஸ்டார் 3.0’ திட்டத்திற்கு பத்திரம் எழுதுவோர் சங்கம் எதிர்ப்பு
அரசின் ‘ஸ்டார் 3.0’ திட்டத்திற்கு பத்திரம் எழுதுவோர் சங்கம் எதிர்ப்பு
ADDED : அக் 27, 2026 06:29 PM
திருத்தணி: தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள, ‘ஸ்டார் 3.0’ திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, திருத்தணி பத்திரம் எழுதுவோர் சங்கத்தினர், சார் – பதிவாளர் அலுவலகம் முன், இன்று (அக்.,27) ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
தமிழகத்தில், நிலங்களை வாங்கி பத்திரப்பதிவு செய்வது, வாரிசுகளுக்கு சொத்துக்களை பத்திரப் பதிவு செய்வது உள்ளிட்ட பணிகள், சார் – பதிவாளர் அலுவலகம் மூலம் நடந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், பத்திரப்பதிவுகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்க, தமிழக அரசு ‘ஸ்டார் 3.0’ எனும் திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.
இதற்காக, அடுத்த மாதம், ‘இ – டெண்டர்’ மூலம் ஒப்பந்தம் விடுவதற்கான ஆயத்தப் பணிகளில், அரசு தீவிரமாக உள்ளது.
இந்நிலையில், திருத்தணி தமிழ்நாடு பத்திரம் மற்றும் நகல் எழுதுவோர் சங்கத்தின் சார்பில், இன்று திருத்தணி சார் –பதிவாளர் அலுவலகம் முன், ‘ஸ்டார் 3.0’ திட்டத்தை அரசு கைவிட வேண்டும் எனக்கோரி, ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், பத்திர எழுத்தர்கள், டி.டி.பி., சென்டர் உரிமையாளர்கள், அவர்களின் உதவியாளர்கள் என, 40க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.