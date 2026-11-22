/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/சுருட்டப்பள்ளியில் வரும் 24ம் தேதி தீப திருவிழா
UPDATED : நவ 21, 2026 04:39 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:34 PM
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ஊத்துக்கோட்டை: சுருட்டப்பள்ளி பள்ளிகொண்டீஸ்வர சுவாமி கோவிலில், வரும் 24ம் தேதி கார்த்திகை தீப திருவிழா நடைபெற உள்ளது.
சுருட்டப்பள்ளி கிராமத்தில் சர்வ மங்களா சமேத பள்ளிகொண்டீஸ்வர சுவாமி கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் நடைபெறும் விழாக்களில், கார்த்திகை தீப திருவிழா சிறப்பு வாய்ந்தது. வரும் 24ம் தேதி தீப திருவிழா நடைபெற உள்ளது.
இதையொட்டி, அன்று காலை விநாயகர், முருகர், வால்மிகீஸ்வரர், அன்னை மரகதாம்பிகை உள்ளிட்ட சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும். மாலை 6:00 மணிக்கு, சிறப்பு அலங்காரத்தில் சிவபெருமான் அருள்பாலிப்பார். விழா ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகத்தினர் செய்து வருகின்றனர்.