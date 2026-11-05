மின் கம்பியில் சிக்கி மான், 2 மாடுகள் பலி

UPDATED : நவ 04, 2026 10:17 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:14 AM
பொன்னேரி: பொன்னேரி அருகே, மழைநீரில் உரசியபடி தாழ்வாகக் கிடந்த மின் கம்பியில் சிக்கி, இரண்டு மாடுகள் மற்றும் ஒரு புள்ளிமான் பலியாகின.
பொன்னேரி அடுத்த அனுப்பம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுந்தரம், 40. ஆடு, மாடுகளை வளர்த்து வருகிறார்.
நேற்று, இவரது மாடுகள், அருகில் உள்ள பாலாஜி நகர் பகுதியில் மேய்ச்சலுக்குச் சென்றன. அங்கு, மின் கம்பிகள் தாழ்வாக, தண்ணீரில் உரசியபடி இருந்தன.
மேய்ச்சலுக்கு சென்ற இரு மாடுகள், அந்த தண்ணீரில் இறங்கியபோது, அதிலிருந்து மின்சாரம் பாய்ந்து, சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகின. தகவல் அறிந்த சுந்தரம் மற்றும் கிராமத்தினர் அங்கு சென்று பார்த்தபோது, அதே இடத்தில் புள்ளிமான் ஒன்றும், மின்சாரம் பாய்ந்து இறந்து கிடந்தது தெரிந்தது.
இதுகுறித்து, மின் வாரியத்தினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. மின் வாரிய ஊழியர்கள் வந்து, மின் இணைப்புகளைத் துண்டித்தனர்.