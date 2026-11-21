ரயில்களின் வருகை குறித்த அறிவிப்பில் தாமதம் பொன்னேரி நிலையத்தில் பயணியர் அலைக்கழிப்பு
ரயில்களின் வருகை குறித்த அறிவிப்பில் தாமதம் பொன்னேரி நிலையத்தில் பயணியர் அலைக்கழிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
பொன்னேரி: பொன்னேரி ரயில் நிலையத்தில், ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவிக்கப்படும் ரயில்களின் வருகை, நடைமேடை குறித்த அறிவிப்புகள் தாமதமாக செய்யப்படுவதால், பயணியர் அலைக்கழிப்பிற்கு ஆளாகின்றனர்.
சென்னை சென்ட்ரல் – கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் மார்க்கத்தில் உள்ள பொன்னேரி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து, ஆயிரக்கணக்கான பயணியர், தினமும் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு புறநகர் ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர்.
ரயில் நிலையத்தில் ரயில்களின் வருகை மற்றும் நடைமேடை குறித்த விபரங்கள், அவ்வப்போது ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சில தினங்களாக, இந்த அறிவிப்புகள் தாமதமாக செய்யப்படுவதால், பயணியர் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகின்றனர்.
இதுகுறித்து, பயணியர் கூறியதாவது:
சென்னை செல்லும் ரயில்கள், வழக்கமாக மூன்றாவது நடைமேடைக்கு வந்து செல்லும். அதனால், பயணியர் மூன்றாவது நடைமேடையில் காத்திருப்பர். ஆனால், திடீரென ‘சென்னை செல்லும் புறநகர் ரயில், நான்காவது நடைமேடைக்கு வந்து செல்லும்’ என அறிவிக்கப்படுகிறது.
ரயில் வரும் சில நொடிகளுக்கு முன் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் நிலையில், மூன்றில் இருந்து நான்காவது நடைமேடைக்கு செல்வதற்கு முடியவில்லை.
ரயிலை தவற விட்டுவிடுவோமோ என்ற அச்சத்தில், நடைமேடையில் இருந்து குதித்து, தண்டவாளங்களை ஆபத்தான முறையில் கடக்கும் நிலை உள்ளது.
ரயில் வருவது குறித்து, நிலைய அலுவலருக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்னரே தெரியும் நிலையில், அவர் முன்னரே அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும்.
எனவே, பொன்னேரி ரயில் நிலையத்தில், ரயில்களின் வருகை குறித்த அறிவிப்புகளை தாமதமின்றி வெளியிட, ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.