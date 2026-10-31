திருவள்ளூரில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க உரிமம் வழங்குவதில் காலதாமதம்: விண்ணப்பித்து காத்திருக்கும் வியாபாரிகள் கலக்கம்
திருவள்ளூரில் தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க உரிமம் வழங்குவதில் காலதாமதம்: விண்ணப்பித்து காத்திருக்கும் வியாபாரிகள் கலக்கம்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 07:36 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைப்பதற்கான உரிமம் வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டு வருவதால், மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் விண்ணப்பித்து காத்திருக்கும் வியாபாரிகள் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.
ஹிந்துக்களின் முக்கிய பண்டிகையான தீபாவளி பண்டிகை, வரும் 8ம் தேதி கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது.
அன்றைய தினம், பொதுமக்கள், பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்துவர். இதற்காக, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைக்க, இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன.
இதில், மாவட்டம் முழுதும் விண்ணப்பித்திருந்த 75 பேரில், தற்போது வரை சிலருக்கு மட்டுமே உரிமம் கிடைத்துள்ளது. பெரும்பாலானோருக்கு உரிமம் கிடைக்காததால், அவர்கள் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே உள்ளதால், தற்காலிக பட்டாசு கடை அமைப்பதற்கான உரிமத்தை விரைவில் வழங்க வேண்டும் என, வியாபாரிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, மாவட்ட காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
தற்காலிக பட்டாசு கடைகள் அமைக்க விண்ணப்பித்தோரின் கடை, அதன் அமைவிடம், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் ஆகியவை குறித்து, வருவாய், தீயணைப்பு மற்றும் காவல் துறையினர் நேரடியாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
அதனால், காலதாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது. அனைத்து துறை அதிகாரிகளின் ஒருங்கிணைந்த ஆய்வு முடிந்ததும், வருவாய் கோட்டாட்சியர் அறிக்கை சமர்ப்பிப்பார். அதன்படி, இன்னும் சில தினங்களில் பட்டாசு கடைகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.